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Новости регионов

Проект бюджета Ульяновской области на 2022 год принят в первом чтении

Финансовая помощь региону из федерального бюджета ориентировочно составит 18 млрд рублей

ТАСС, 10 ноября. Доходы региональной казны составят 72,9 млрд рублей, расходы превысят 77,9 млрд. Основные параметры главного финансового документа Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы депутаты утвердили на прошедшем 10 ноября заседании Законодательного Собрания под председательством Валерия Малышева.

Несмотря на сложные экономические условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, собственные налоговые и неналоговые доходы казны спрогнозированы в сумме 54,9 млрд рублей, что на 11,8% превышает первоначально утвержденный план на 2021 год. Наибольшую долю поступлений занимают акцизы, общий объем которых достигнет почти 20 млрд рублей. Сборы налога на доходы физических лиц предусмотрены в сумме 14,7 млрд рублей - на 19,8% больше аналогичного показателя предыдущего года. Налог на прибыль организаций определен в размере 11,5 млрд рублей (+21,6%), налог на имущество организаций – 3,3 млрд рублей (+0,8%), транспортный налог – 1,4 млрд рублей (+7,3%), сборы по упрощенной системе налогообложения – 2,9 млрд рублей (+45,3%).

Финансовая помощь региону из федерального бюджета ориентировочно составит 18 млрд рублей. Из них 10,6 млрд рублей приходится на субсидии, предназначенные на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и при рождении третьего ребенка, организацию бесплатного горячего питания учащихся младших классов, модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку сельскохозяйственного производства и другие социально значимые мероприятия. Субвенции на социальные выплаты и оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан превысят 3,8 млрд рублей.

Общий объем расходов областной казны-2022 по сравнению с первоначально утвержденным планом на предыдущий год вырос на 2,3 млрд рублей или 3%.

В расчетах заработной платы учтено повышение МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2022 года, увеличение на 17,9% оплаты труда работников дошкольных учреждений и индексация с 1 февраля на 4,1% мер социальной поддержки граждан. Средства дорожного фонда предусмотрены в сумме 7,3 млрд рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 5,5 млрд рублей, софинансирование национальных проектов - 5,3 млрд рублей.

В 2022 году региональный бюджет будет исполняться через реализацию 20-ти государственных программ с общим объемом финансирования более 76 млрд рублей. В приоритете социальная политика – 69,2% средств казны пойдут на здравоохранение, образование, социальную защиту населения, культуру и спорт. Порядка 20,6 млрд рублей выделено на поддержку местных бюджетов.

Председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров рекомендовал включить в прогнозный план приватизации госимущества региона неиспользуемые объекты недвижимости и вопрос о продаже акций обществ, которые не осуществляют выплату дивидендов в бюджет.

Председатель Законодательного Собрания Валерий Малышев также отметил, что необходимо более эффективно использовать имущество областной казны. В числе резервов для пополнения бюджета он назвал работу с предприятиями по уплате налогов, вывод из тени «серого» бизнеса и зарплат в конвертах.

- Сегодня мы большое внимание уделяем доходам, потому что без них физически невозможно будет обеспечить социальные статьи бюджета, - заключил Валерий Малышев. - В целом я считаю, что региональный бюджет будущего года вполне сбалансирован. При этом в нем пока не отражены федеральные средства, которые мы будем вносить дополнительно в декабре текущего года после принятия Госдумой федерального бюджета.

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