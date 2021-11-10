Проект бюджета Ульяновской области на 2022 год принят в первом чтении

ТАСС, 10 ноября. Доходы региональной казны составят 72,9 млрд рублей, расходы превысят 77,9 млрд. Основные параметры главного финансового документа Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы депутаты утвердили на прошедшем 10 ноября заседании Законодательного Собрания под председательством Валерия Малышева.

Несмотря на сложные экономические условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, собственные налоговые и неналоговые доходы казны спрогнозированы в сумме 54,9 млрд рублей, что на 11,8% превышает первоначально утвержденный план на 2021 год. Наибольшую долю поступлений занимают акцизы, общий объем которых достигнет почти 20 млрд рублей. Сборы налога на доходы физических лиц предусмотрены в сумме 14,7 млрд рублей - на 19,8% больше аналогичного показателя предыдущего года. Налог на прибыль организаций определен в размере 11,5 млрд рублей (+21,6%), налог на имущество организаций – 3,3 млрд рублей (+0,8%), транспортный налог – 1,4 млрд рублей (+7,3%), сборы по упрощенной системе налогообложения – 2,9 млрд рублей (+45,3%).

Финансовая помощь региону из федерального бюджета ориентировочно составит 18 млрд рублей. Из них 10,6 млрд рублей приходится на субсидии, предназначенные на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и при рождении третьего ребенка, организацию бесплатного горячего питания учащихся младших классов, модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку сельскохозяйственного производства и другие социально значимые мероприятия. Субвенции на социальные выплаты и оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан превысят 3,8 млрд рублей.

Общий объем расходов областной казны-2022 по сравнению с первоначально утвержденным планом на предыдущий год вырос на 2,3 млрд рублей или 3%.

В расчетах заработной платы учтено повышение МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2022 года, увеличение на 17,9% оплаты труда работников дошкольных учреждений и индексация с 1 февраля на 4,1% мер социальной поддержки граждан. Средства дорожного фонда предусмотрены в сумме 7,3 млрд рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 5,5 млрд рублей, софинансирование национальных проектов - 5,3 млрд рублей.

В 2022 году региональный бюджет будет исполняться через реализацию 20-ти государственных программ с общим объемом финансирования более 76 млрд рублей. В приоритете социальная политика – 69,2% средств казны пойдут на здравоохранение, образование, социальную защиту населения, культуру и спорт. Порядка 20,6 млрд рублей выделено на поддержку местных бюджетов.

Председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров рекомендовал включить в прогнозный план приватизации госимущества региона неиспользуемые объекты недвижимости и вопрос о продаже акций обществ, которые не осуществляют выплату дивидендов в бюджет.

Председатель Законодательного Собрания Валерий Малышев также отметил, что необходимо более эффективно использовать имущество областной казны. В числе резервов для пополнения бюджета он назвал работу с предприятиями по уплате налогов, вывод из тени «серого» бизнеса и зарплат в конвертах.

- Сегодня мы большое внимание уделяем доходам, потому что без них физически невозможно будет обеспечить социальные статьи бюджета, - заключил Валерий Малышев. - В целом я считаю, что региональный бюджет будущего года вполне сбалансирован. При этом в нем пока не отражены федеральные средства, которые мы будем вносить дополнительно в декабре текущего года после принятия Госдумой федерального бюджета.