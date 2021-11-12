Ульяновским ТОСЭР продлили налоговые льготы на весь срок их существования

ТАСС, 12 ноября. Нормативным актом утверждены изменения в региональные законы о налоге на имущество организаций и о транспортном налоге, связанные с продлением налоговых льгот для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В настоящее время таковых в регионе две: созданная в 2017 году ТОСЭР "Димитровград" и образованная в 2020 году ТОСЭР "Инза". Территории опережающего развития учреждены с целью диверсификации экономики моногородов и снижения зависимости экономической ситуации в них от градообразующих предприятий.



До конца 2021 года для резидентов ТОСЭР применяется ставка налога на имущество организаций в размере 0% в течение пяти налоговых периодов (начиная с периода, в котором организация включена в реестр резидентов). На тех же условиях действует освобождение от уплаты транспортного налога. Новый закон предусматривает продление льгот до десяти налоговых периодов с 1 января 2022 года. В соответствии с действующим законодательством территории опережающего социально-экономического развития созданы сроком на десять лет. Таким образом, льготы по налогу на имущество и транспортному налогу для резидентов распространяются на весь срок их существования.



- Эффективная работа ТОСЭР "Димитровград" и ТОСЭР "Инза" - хороший стимул к развитию новых и существующих производств. За 2018-2020 годы на площадке в Димитровграде было создано почти 2,2 тыс. новых рабочих мест, в областной бюджет поступило свыше 214 млн рублей. Обеспеченность местных жителей работой позволит сократить отток населения, а также повысить инвестиционную привлекательность моногородов, - считает председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и экономической политике Александр Чепухин.