Финансирование капремонта из "общего котла" увеличится у Ульяновской области

ТАСС, 12 ноября. На состоявшемся 10 ноября заседании Законодательного Собрания депутаты одобрили изменения в областной закон, регулирующий проведение капитального ремонта общего имущества. Внесенные поправки позволят увеличить финансирование работ в многоквартирных домах, собственники которых формируют взносы на счете регионального оператора - в Фонде модернизации ЖКК Ульяновской области.



Жилищным кодексом РФ предусмотрено, что каждый регион вправе самостоятельно устанавливать размер доли из собранного жильцами "общего котла", который оператор затем направит на ремонтные работы. В настоящий момент в Ульяновской области регоператору разрешено расходовать на проведение ремонта не более 90% средств, накопленных жильцами на счете Фонда. Поправки в законодательство увеличивают данный показатель до 98%. Это позволит нарастить объемы оказываемых услуг и выполняемых работ, утвержденных программой капремонта, а также поможет в решении задач по финансовой устойчивости самого регоператора.