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Открытие новых спортобъектов в Брянской области позволит привлечь более 2,5 тыс. человек

На данный момент более 18 тыс. жителей Брянской области занимаются профессиональным спортом

ТАСС, 17 ноября. Открытие новых спортивных объектов позволит увеличить количество занимающихся спортом в Брянской области на 2,5 тыс. человек. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

"В связи с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов количество занимающихся спортом увеличится более чем на 2,5 тыс. человек. Среди них ввод в эксплуатацию стадиона "Десна" после реконструкции, обустройство лыжных и лыжероллерных трасс", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время профессиональным спортом в Брянской области более 18 тыс. жителей региона. В целях поддержки талантливой молодежи в регионе учреждены формы поощрения в области физической культуры и массового спорта. Ежегодно сильнейшим спортсменам и ведущим тренерам региона выплачиваются именные стипендии, а также разовые поощрения по итогам года.

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