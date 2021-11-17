Открытие новых спортобъектов в Брянской области позволит привлечь более 2,5 тыс. человек

ТАСС, 17 ноября. Открытие новых спортивных объектов позволит увеличить количество занимающихся спортом в Брянской области на 2,5 тыс. человек. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

"В связи с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов количество занимающихся спортом увеличится более чем на 2,5 тыс. человек. Среди них ввод в эксплуатацию стадиона "Десна" после реконструкции, обустройство лыжных и лыжероллерных трасс", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время профессиональным спортом в Брянской области более 18 тыс. жителей региона. В целях поддержки талантливой молодежи в регионе учреждены формы поощрения в области физической культуры и массового спорта. Ежегодно сильнейшим спортсменам и ведущим тренерам региона выплачиваются именные стипендии, а также разовые поощрения по итогам года.