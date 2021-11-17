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Новозыбковский машиностроительный завод планирует расширить свое производство

Предприятие откроет современный производственный комплекс по ремонту железнодорожного подвижного состава и другой машиностроительной техники

ТАСС, 17 ноября. Новозыбковский машиностроительный завод (НМЗ) планирует расширить собственное производство, а также восстановить ремонтные мощности. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

"Восстановление ремонтных мощностей позволит обеспечить ремонтом как собственный парк вагонов, так и закрыть потребности других владельцев грузового подвижного состава, а также привлечь в регион дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места", - пояснили в пресс-службе.

В частности, предприятие планирует открытие современного производственного комплекса по ремонту железнодорожного подвижного состава и другой машиностроительной техники, а также по производству запчастей и комплектующих.

НМЗ находится в городе Новозыбков Брянской области. Он входит в состав компании ООО УК "РэйлТрансХолдинг", осуществляющей управление рядом предприятий в области железнодорожного машиностроения.

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