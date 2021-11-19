Инженерные системы отремонтировали в детском саду №15 в Мурманске

ТАСС, 19 ноября. Реконструкция всех инженерных сетей, а также ремонт внутренних помещений прошел в детском саду №15 города Мурманска. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба городской администрации.

"Когда в детском саду создан оптимальный микроклимат и малышам ни холодно, ни жарко, болеют они значительно реже. Работу по реконструкции инженерных систем дошкольных учреждений мы обязательно продолжим в следующем году. Для этого будут предусмотрены средства при формировании бюджета", - приводит пресс-служба слова временно исполняющий полномочия главы Мурманска Тамары Прямиковой.

Программа по модернизации систем теплоснабжения в образовательных учреждениях реализуется в Мурманске с 2017 года. За это время комплексный ремонт коммунальных сетей произведен в 11 садиках и филиале школы №27. В этом году такие работы выполнялись в трех дошкольных учреждениях.

"Создание комфортных условий в помещениях дошкольных учреждений - важная задача в условиях арктического климата, так как в первую очередь это отражается на здоровье наших детей. Возможность регулировать температуру в группах в зависимости от погодных условий, пожалуй, самый главный шаг в этом направлении", - добавил заместитель председателя совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев, слова которого приводит пресс-служба.