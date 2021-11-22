До 2025 года в Брянской области планируют построить 13 очистных сооружений

ТАСС, 22 ноября. До 2025 года в Брянской области планируется построить 13 и реконструировать восемь объектов очистных сооружений на сумму более 1,7 млрд рублей в рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Брянской области". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областного правительства.

"В 2019 году проведено строительство очистных сооружений в поселке Рогнедино Брянской области. Завершается реконструкция очистных сооружений в Клетне и строительство объекта в Навле. Продолжается реконструкция очистных сооружений в Клинцах и строительство Почепе", - пояснили в пресс-службе.

Проектом бюджета Брянской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предусмотрено строительство объектов в поселке Локоть Брасовского района и Мглине, а также реконструкция существующих очистных сооружений в Трубчевске и Суземке.