ТАСС, 23 ноября. Новый спортивный инвентарь получили воспитанники спортивной школы №6 в Мурманске перед открытием нового зимнего сезона. Об этом во вторник сообщает пресс-служба городской администрации.

"Мурманск - северный город, поэтому у нас особенно сильно развиты зимние виды спорта. В последние годы уделяется повышенное внимание развитию инфраструктуры тренировочных баз юных спортсменов", - пояснила временно исполняющая полномочия главы города Тамара Прямикова, слова которой приводит пресс-служба.

К началу зимнего сезона для нужд спортивной школы была приобретена новая форма, коньки, станок для заточки и профилирования коньков, а также современное оборудование для проведения тренировочных занятий.

"Для подготовки арены у спортивной школы есть ледозаливочные машины, надеемся в скором времени парк пополнится новой техникой. Кроме того, большим подспорьем стало открытие ледового дворца "Метеор", заниматься на котором можно практически круглогодично", - добавил зампредседателя совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев, слова которого приводит пресс-служба.