Строительство моста через Десну в Брянске идет с соблюдением всех сроков

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Работы по строительству моста через Десну в Брянске, запланированные на этот год, идут по графику и будут завершены в срок. Об этом заявляет пресс-служба администрации области на своем сайте.

"Это один из самых грандиозных проектов, который реализуется на территории города Брянска. Строительство моста - действительно очень сложный объект. Мы договорились с "Орелдостроем" по ежедневному графику выполнения работ. Все задачи, которые определены в этом году, мы выполним. Все работы планируется выполнить в соответствии с графиком. Учитывая значимость этого объекта, было принято решение заказчиком, руководством области максимально ускорить работы, что и сделано", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что власти города и области лично проверили ход работ. Строительство моста протяженностью более полукилометра - это второй этап возведения автомобильной дороги-защитной дамбы Брянск I - Брянск II. Сейчас строители продолжают установку опор моста, укладывают балки на пролетах. Всего наверх подняты уже 54 железобетонных конструкции, вес каждой - свыше 35 тонн, длина - 24 м, отмечает пресс-служба.

Идет формирование насыпи, после чего строители приступят к устройству нижних слоев дорожного покрытия со стороны левого берега реки Десны. По правому берегу укладывается фундамент подпорных стенок, установка которых запланирована на теплое время года.

Возведение нового моста идет в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Новый мост заменит существующий понтонный, который используется более 25 лет. Новая переправа будет шире и длиннее - на четыре полосы и протяженностью 270 метров.