Почти 30 образовательных учреждений отремонтируют в Брянской области до 2023 года

ТАСС, 26 ноября. Почти 30 зданий образовательных учреждений Брянской области планируют капитально отремонтировать в рамках программы "Модернизация школьных систем образования" в 2022-2023 годах. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства.

"Предварительная заявка Брянской области на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов в 2022–2023 годах, направлена в Минпросвещения России в октябре 2021 года. В заявку включены 29 зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющие положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Планируется, что до 2026 года в регионе удастся отремонтировать 146 зданий образовательных учреждений. В настоящее время муниципалитеты разрабатывают и проверяют проектно-сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту зданий еще 12 школ Брянской области.