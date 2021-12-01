Ежегодные расходы на наружное освещение в Чебоксарах сократят на 30 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Расходы на наружное освещение в Чебоксарах сократят на 30 млн рублей в год из-за модернизации объектов освещения. Об этом в среду сообщает пресс-служба городском администрации.

"Модернизация объектов освещения позволит существенно снизить расходы городского бюджета на наружное освещение. По оценкам МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства", они сократятся более чем на 30 млн рублей в год", - говорится в сообщении.

Планируется, что в столице Чувашии заменяется 20 тыс. 234 светильника на улицах, вдоль дорог, а также в скверах и парках. По контракту работы по монтажу должны быть завершены до 15 декабря. Гарантия оборудования составляет 7 лет.

"Пока заменено более семи тысяч светильников по улицам Энтузиастов, Гузовского, К. Иванова, Эльгера, Афанасьева, сквер по ул. Радужная - Пирогова и другим", - добавили в пресс-службе.