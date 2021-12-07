Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области приняли бюджет на 2022 год

ТАСС, 7 декабря. Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области приняли во втором и окончательном чтении бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Участники прошедшего 6 декабря заседания регионального парламента охарактеризовали главный финансовый документ как бюджет обеспечения социальных гарантий и финансового оздоровления.

Говоря о результатах проделанной работы по формированию и обсуждению областного бюджета на 2022 год, Председатель Законодательного Собрания Валерий Малышев напомнил о значительном вкладе депутатского корпуса.

"Документ был рассмотрен на всех профильных комитетах Законодательного Собрания и во фракциях. Важнейшая составляющая регионального бюджета - расходы на медицину. Они составляют более 12 млрд рублей. Предусмотрены ассигнования на модернизацию первичного звена здравоохранения, средства на систему медицинской реабилитации, социальную поддержку, капремонт школ и модернизацию общественного транспорта, а также дороги регионального и местного значения. Все эти вопросы финансово обеспечены. Дополнительно депутаты внесли немало предложений, направленных на решение насущных проблем, - водоснабжение, помощь обманутым дольщикам, коммунальную сферу", - отметил Валерий Малышев.

Впервые за много лет на 11,5 месяцев заложены средства на заработную плату с начислениями и все социальные обязательства перед жителями области. В целом удельный вес расходов на соцсферу достиг 69,2%, или почти 54 млрд рублей. Документ в полном объеме предусматривает реализацию национальных проектов. На это выделено 12,7 млрд рублей, значительная часть которых пойдет на развитие социальной инфраструктуры. Более 24 млрд рублей заложено на поддержку семьи и детства. Финансовая помощь из федерального центра сложилась в сумме 18 млрд рублей и будет уточняться в течение года.

Выступая перед депутатами, глава региона Алексей Русских поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и обсуждении параметров казны: областное Правительство, депутатов Законодательного Собрания, региональные отделения ведущих политических партий, Общественную и Счетную палаты, экспертов.

"Общими усилиями в очень непростых условиях нам удалось сформировать приемлемый, хотя и во многом компромиссный бюджет, который, я считаю, позволит нам решать текущие и долгосрочные цели. Прежде всего, это повышение благосостояния жителей и социально-экономическое развитие Ульяновской области. Приоритетные задачи, на решение которых направлена областная бюджетная политика, состоят из возвращения социального оптимизма в жизнь ульяновцев, финансового оздоровления бюджета, снижения долговой нагрузки, обеспечения социально-экономического развития, проведения эффективной политики управления региональным имуществом, совершенствования межбюджетных отношений", - проинформировал Алексей Русских.