До конца года в Чебоксарах установят 20 тыс. новых ламп

ТАСС, 7 декабря. В столице Чувашии устаревшие ртутные и натриевые лампы продолжают заменять на новые светодиодные. Всего в городе 35 тыс. источников уличного освещения. В этом году планируется заменить более 20 тыс. ламп, уже установлены 8,5 тыс..

О ходе реализации второго этапа программы по модернизации освещения доложил директор МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" Олег Белов на еженедельной планерке, ее провел глава администрации Чебоксар Денис Спирин при участии главы города Олега Кортунова.

"В настоящее время на улицах города работают 16 бригад. Работы в полном объеме планируется завершить к 25 декабря. Ожидаемая экономия составит 30 млн рублей", - отметил докладчик.

Напомним: программа по модернизации уличного освещения стартовала в прошлом году, тогда было заменено около 9 тыс. старых светильников. Новое светодиодное освещение в разы экономичнее и долговечнее. Срок службы светодиода без замены составляем минимум семь лет.

Новое освещение появилось и в 60 чебоксарских учреждениях образования. Всего заменено 45 тыс. светодиодных ламп в 55 школах, детских оздоровительных лагерях, дворце детского творчества. Экономия - около 29,2 млн рублей в год. С учетом ежегодного роста тарифов на электроэнергию экономия за семь лет составит 278,7 млн рублей.

В 2022 году будут проведены работы по модернизации системы освещения в 26 муниципальных учреждениях культуры.