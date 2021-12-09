В Новосибирске подведут итоги нацпроекта "Здравоохранение" и расскажут о планах

ТАСС, 9 декабря. В ТАСС (Новосибирск) 10 декабря в 13:00 (НСК) состоится пресс-конференция о реализации национального проекта "Здравоохранение" в Новосибирской области.

О реализации инфраструктурных проектов в текущем году и планах следующего года, о модернизации первичного звена региональной системы здравоохранения, а также об объеме финансирования мероприятий нацпроекта в 2021-2022 годах расскажет министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Пресс-центр ТАСС открыт для журналистов в обычном режиме. Просим соблюдать установленные противоэпидемиологические требования, пользоваться медицинскими масками и перчатками.

Трансляция пресс-конференции (12+) доступна на странице анонса на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС на Facebook.

Вопросы спикерам принимаются в чате пресс-центра в приложении WhatsApp.

Справки и аккредитация: +7 (383) 349-99-50, +7 (965) 824-24-18, press-sib@tass.

Адрес: Новосибирск, Добролюбова, 2А, 3-й этаж