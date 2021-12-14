Более 130 участников краевой школы "Бизнес молодых" уже зарегистрировали собственное дело

ТАСС, 14 декабря. Вениамин Кондратьев поздравил победителей нового регионального проекта. Он предназначен для поддержки начинающих предпринимателей.

"Сегодня здесь успешные и амбициозные люди, которые решили открыть собственное дело, а мы им в этом помогли, реализуя проект "Бизнес молодых". Поступило более 5 тыс. заявок, участвовало около 3 тыс. человек со всего края. 183 из них успешно защитили бизнес-планы, 133 - уже создали свой бизнес. Вы показали, что талантливы, способны двигаться вперед и добиваться успеха. Именно такая молодежь нужна краю и мы будем вас поддерживать. Фонд микрофинансирования предоставит кредиты лучшим выпускникам по льготным ставкам на открытие дела. Такой меры поддержки молодых предпринимателей нет ни в одном регионе страны", - сказал Вениамин Кондратьев.

Участники проекта рассказали губернатору, что за время учебы они получили новые знания, помощь наставников и необходимую финансовую поддержку - до 3 млн рублей на открытие дела под 0,1% годовых и до 1 млн - без залога и поручителей.

Исполнительный директор Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства края Оксана Коваленко отметила, что проект оказался востребован.

"Фонд уже выдал более 16 млн рублей. Заявки на 4 млн рублей в работе. Все одобренные займы победители конкурса получат до конца текущего года. В следующем - мы ожидаем еще большего количества участников, а значит появятся новые бизнес-проекты, которые будут работать на экономику края. Начиная с 2018 года из краевого бюджета фонд микрофинансирования докапитализировали на 2 млрд рублей. Ни в одном субъекте нет такой поддержки. Во многом, благодаря этому, предпринимательство на Кубани активно развивается", - сказала Оксана Коваленко.

По словам исполнительного директора Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елены Пистуновой, инфраструктура поддержки МСП в регионе - одна из лучших в стране, а форма обучения в проекте "Бизнес молодых" оказалась действенной и перспективной.

По специально разработанной модульной программе участники курса изучали основные направления для ведения бизнеса: анализ рынка, формирование, продвижение и продажа продукта, управление, правовые вопросы и бухгалтерский учет. Они также работали в отраслевых группах для написания и подготовки планов к защите бизнес-планов перед экспертами. Им помогали опытные предприниматели и топ-менеджеры. Всего провели более 30 очно-заочных мероприятий, а это более 72 часов обучения в течение 4 месяцев.

В 2021 году в крае, по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, стартовал проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых". Он предназначен для начинающих предпринимателей, а также тех, кто только планирует начать вести свой собственный бизнес.