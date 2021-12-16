Виртуальный концертный зал появился в детской школе искусств №3 в Мурманске

ТАСС, 16 декабря. Виртуальный концертный зал с новыми музыкальными инструментами и оборудованием для учебного процесса появился в детской школе искусств №3 в Мурманске. Обновление образовательного учреждения провели в рамках нацпроекта "Культура", сообщает в четверг пресс-служба администрации города.

"Проведение ремонтных работ по реконструкции учреждения строго контролировалось. В следующем году ремонт будет продолжен - в бюджете 2022 года мы уже предусмотрели финансовые средства на дальнейшую модернизацию школы", - приводит пресс-служба слова зампредседателя совета депутатов Мурманска Андрея Сысоева. Он уточнил, что в этом году здесь также появилось рабочее место для учащихся с нарушением зрения, проведен косметический ремонт фойе и гардероба с заменой оконных блоков.

В следующем году в школе планируется замена электросетей и светильников на втором этаже, установка потолков в учебных кабинетах, замена полов цокольного этажа. "Школа преобразилась и превратилась в настоящую точку притяжения для мурманчан. Дети занимаются в комфортных современных условиях. Виртуальный концертный зал пользуется большой популярностью у учащихся и жителей города. Ежегодно в школе проводится более 50 концертов и выставок", - добавила врип главы Мурманска Тамара Прямикова, слова которой приводит пресс-служба.