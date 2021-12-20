Порядка 10 человек получили премии за вклад в развитие физкультуры и спорта в Мурманске

ТАСС, 20 декабря. Порядка 10 человек получили премии главы Мурманска "За личный вклад в развитие физической культуры и спорта". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба городской администрации.

"По четырем предусмотренным номинациям награды получили 16 человек. 10 из них удостоились премии, также были вручены два почетных знака "Спортивная доблесть", два знака "Почетный ветеран спорта" и два благодарственных письма главы города", - говорится в сообщении.

В ходе церемонии награждения зампредседателя совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев отметил, что за последние 10 лет спортивная инфраструктура в городе быстро развивалась. "Например, недавно мы запустили ледовую арену "Метеор". На льду здесь можно тренироваться практически круглый год. Еще один яркий пример - спортивный комплекс "Авангард". Этот объект пользуется большой популярностью среди жителей всех возрастов", - добавил Сысоев, слова которого приводит пресс-служба.