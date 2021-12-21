Ветеранам спорта Мурманска вручили почетные награды

ТАСС, 21 декабря. Почетные знаки "Ветеран спорта города Мурманска" вручили 15 жителям города. Наград удостоились представители восьми видов спорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Заслужив высокие звания, они не ушли из спорта. Некоторые из них стали первоклассными тренерами и передают свой опыт юным поколениям, создавая будущих чемпионов. Кто-то занялся судейской деятельностью. Все это в комплексе является важнейшей составляющей основы, на которой сегодня развивается спорт в нашем городе", - приводит пресс-служба слова зампредседателя совета депутатов Мурманска Андрея Сысоева.

Он уточнил, что награды получили представители таких видов спорта как лыжные гонки, биатлон, плавание, шахматы, баскетбол, легкая атлетика, бадминтон и парусный спорт.