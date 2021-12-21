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Ветеранам спорта Мурманска вручили почетные награды

Наград удостоились представители восьми видов спорта

ТАСС, 21 декабря. Почетные знаки "Ветеран спорта города Мурманска" вручили 15 жителям города. Наград удостоились представители восьми видов спорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Заслужив высокие звания, они не ушли из спорта. Некоторые из них стали первоклассными тренерами и передают свой опыт юным поколениям, создавая будущих чемпионов. Кто-то занялся судейской деятельностью. Все это в комплексе является важнейшей составляющей основы, на которой сегодня развивается спорт в нашем городе", - приводит пресс-служба слова зампредседателя совета депутатов Мурманска Андрея Сысоева.

Он уточнил, что награды получили представители таких видов спорта как лыжные гонки, биатлон, плавание, шахматы, баскетбол, легкая атлетика, бадминтон и парусный спорт.

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