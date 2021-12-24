Сергей Меняйло исполнил мечту Арсена Таучелова

ТАСС, 24 декабря. Глава РСО - Алания Сергей Меняйло исполнил мечту 13-летнего Арсена Таучелова из поселка В. Фиагдон. Мальчик мечтал о гитаре с тех пор, как увидел игру ребят из поселкового Дома культуры.

Арсен Таучелов учится в шестом классе фиагдонской средней общеобразовательной школ. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, мальчик увлекается робототехникой, а в свободное время посещает Дом культуры, где и зажегся идеей научиться играть на классической гитаре.

На приеме граждан, куда был приглашен Арсен с мамой, Сергей Меняйло вручил мальчику музыкальный инструмент с пожеланиями дальнейших успехов в творчестве и новых свершений в наступающем 2022 году.

"В своем письме ты написал, что мечтаешь стать музыкантом, и для этого тебе необходима своя гитара. Считаю, что мечты должны сбываться. И сегодня ты делаешь еще один шаг на пути к ней. Я верю, что у тебя все получится", - напутствовал Сергей Меняйло.

В свою очередь, Арсен Таучелов поблагодарил Главу за подарок в канун Нового года.

"Я мечтал о своем инструменте давно. Теперь я чувствую большую ответственность. Меня вдохновила моя сестра, которая тоже играет на гитаре, она же и станет моим учителем", - рассказал мальчик.

Напомним, в четверг, 23 декабря, глава РСО - Алания Сергей Меняйло провел прием граждан по личным вопросам. Всего к руководителю республики с различными просьбами записались 12 человек. В основном, заявители просили оказать содействие в таких вопросах, как капремонт, строительство фельдшерско-акушерского пункта, а также провести уличное освещение, благоустроить дворовую территорию и другое. Поддержку получат все заявители, обратившиеся в этот день к Главе республики.