В СКФУ разрабатывают модель, позволяющую предсказывать наводнения и атмосферные явления

ТАСС, 30 декабря. Ученые Северо-Кавказского центра математических исследований, созданного в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) при поддержке Минобрнауки РФ, разрабатывают математическую модель динамики атмосферы и океана. Она позволит, в частности, прогнозировать приливы и наводнения на океаническом побережье, заявил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, его слова приводит пресс-служба вуза.

"Наши ученые создают на базе университета сложную математическую модель динамики атмосферы и океана, которая позволит точнее определять скорость и направление перемещения циклонов и антициклонов, направление пассатов, прогнозировать приливы и затопление прибрежных районов, вызванные масштабными волнообразными движениями океана. Уверен, что модель сможет объяснить многие атмосферные явления, а ее создание будет иметь большую практическую ценность", - сказал Беспалов.

В пресс-службе отмечают, что в математическом центре проводятся и другие передовые исследования в области математики и смежных наук.

"Научные школы вуза пользуются большим авторитетом не только в России, но и за рубежом. К тому же СКФУ не первый год активно работает с талантливыми школьниками. Весь этот богатый опыт и кадровый потенциал используется в деятельности математического центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что математический центр, заработавший осенью 2021 года, уже успел стать центром притяжения школьников, учителей, студентов и ученых со всего Северного Кавказа, в его работе активно участвуют партнеры вуза - Владикавказский научный центр РАН и Северо-Осетинский государственный университет имени Хетагурова.

В пресс-службе подчеркнули, что на Северном Кавказе на государственном уровне уделяется большое внимание математическому образованию и его развитию, без чего невозможны прорывы во многих областях, от искусственного интеллекта до создания новых материалов.

Северо-Кавказский центр математических исследований стал одним из региональных научно-образовательных математических центров (НОМЦ), открытых по всей стране. СКФУ, являющийся участником программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", выступил координатором проекта по запуску центра.