Михаил Евраев: территории комбината "Красный Перекоп" получит комплексное развитие

Планируются восстановление памятников архитектуры и строительство новых жилых кварталов, а также создание рекреационной зоны вдоль реки Которосли, отметил глава Ярославской области

ТАСС, 3 ноября. Сегодня губернатор Михаил Евраев побывал на площадке одного из старейших текстильных предприятий России - ярославском комбинате технических тканей "Красный Перекоп", котолрое в этом году отметило 300-летие, и обсудил с руководством планы по комплексному развитию территории.

Глава региона обсудил с трудовым коллективом планы по развитию производства и комплексной реновации фабричного микрорайона. Предусмотрены восстановление памятников архитектуры и строительство новых жилых кварталов, создание рекреационной зоны вдоль реки Которосли. Площадь территории реновации составит около 64 га. Для реализации проекта будут привлечены инвесторы и средства предприятия.

"Перспективы развития у микрорайона очень серьезные, - отметил Михаил Евраев. - Необходимо комплексное развитие территории, единый план, который будет предложен инвесторам, готовым строить здесь офисные, торговые помещения, проводить благоустройство. Все составляющие успеха есть: место историческое, красивое и имеет выгодное расположение, есть поддержка со стороны региона, города, руководства комбината. Здесь можно реализовать яркие, масштабные и интересные проекты".

Генеральный директор АО "Красный Перекоп" Петр Шелкошвейн поддержал губернатора и подчеркнул, что задача - сделать этот микрорайон образцом города будущего.

"Потенциал для этого есть. Мы планируем более эффективно использовать наши площади", - поделился он.

В ходе общения с главой региона работники фабрики задали вопрос о благоустройстве Петропавловского парка.

Михаил Евраев считает, что эта территория в перспективе может стать точкой притяжения для жителей и туристов. Уже сейчас приведена в порядок школа №32, в которой училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, очищен пруд. В 2023 году в парке совместно с Российским футбольным союзом начнется строительство стадиона. В планах у правительства области на 2024 год - реставрация церкви Петра и Павла, а также перевод территории в региональную собственность, что даст возможности для ее дальнейшего благоустройства.

Обсуждались в ходе встречи с губернатором и вопросы работы общественного транспорта, ремонта дорог и подъездов к социальным учреждениям, в частности, Суринского путепровода.

"Разово вложить порядка полутора миллиардов рублей в ремонт этого объекта возможности сейчас нет. Проводим работы, чтобы по Суринскому путепроводу можно было ездить. В следующем году будет более серьезный ремонт, - рассказал Михаил Евраев. - Придется постоянно вкладывать средства в поддержание путепровода в рабочем состоянии, пока не найдем серьезные суммы, чтобы сделать его основательно".