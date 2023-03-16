Крупный производитель стекла в Новосибирске повысит объемы производства на 30% за пять лет

В течение полугода сотрудники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций АИР будут повышать эффективность производства архитектурных стеклопакетов - самой протяженной производственной цепочки

ТАСС, 16 марта. Одна из крупнейших компаний по переработке стекла в Новосибирской области - ООО "СибГласс-Новосибирск" - намерена в течение пяти лет при помощи мероприятий нацпроекта "Производительность труда" поднять на 30% объем производства. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

"Компания по продаже и переработке листового стекла "СибГласс-Новосибирск" вступила в национальный проект "Производительность труда". В течение полугода сотрудники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций АИР будут повышать эффективность производства архитектурных стеклопакетов - самой протяженной производственной цепочки. В ближайшие пять лет, в том числе за время участия в нацпроекте, компания планирует повысить производительность не менее чем на 30%", - сообщили в пресс-службе, не уточнив объемов производства.

Для достижения результата сотрудники компании пройдут обучение инструментам бережливого производства. Также на предприятии началась диагностика производства: эксперты ищут потери на производственном потоке, чтобы принять адресные меры по решению этих проблем.

"Мы одни из лидеров на рынке, но все же нашу производительность необходимо постоянно совершенствовать и повышать скорость технологических процессов. Вступление в нацпроект позволит нам производить больше продукции и делать это с меньшими трудозатратами, а также наладить информационные потоки между отделами. В ближайшие пять лет мы должны пройти большой путь: повысить производительность не менее чем на 30%, а на некоторых операциях - до 80% от сегодняшнего показателя. Все это поможет нам усилить влияние на региональном рынке и расширить географию проектов", - цитирует пресс-служба слова управляющего ООО "СибГласс-Новосибирск" Алексея Маркуса.

ООО "СибГласс-Новосибирск" - одно из крупнейших производственных предприятий по промышленной переработке стекла в Сибири, входит в холдинг Sibglass Group. Компания изготавливает продукцию из стекла для разных отраслей промышленности: строительства, машиностроения, производства мебели и бытовой техники. В числе объектов, где используются стекла компании - аэропорт "Толмачево" и самый крупный в СФО ледовый дворец. Штат работников "СибГласс-Новосибирск" - 130 человек.