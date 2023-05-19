Интерфестиваль НИУ "МЭИ" собрал участников из 10 стран мира

В частности, в программе мероприятия приняли участие студенты из Монголии, Китая, Чада и Киргизии

ТАСС, 19 мая. В Национальном исследовательском университете "МЭИ" 19 мая 2023 года состоялся Конкурс талантов в рамках ежегодного Интерфестиваля НИУ "МЭИ". В программе мероприятия приняли участие студенты из 10 стран: Монголии, Китая, Чада, Киргизии, Мьянмы, Армении, Индии, Вьетнама, Шри-Ланки и Таджикистана.

Иностранные студенты пели песни на разных языках мира, удивляли зрителей традициями, костюмами, демонстрировали танцы и боевые искусства различных государств.

"Интерфестиваль, и в частности Конкурс талантов, является доброй традицией и важным событием для НИУ "МЭИ". Каждый год мы с восхищением смотрим на выступления иностранных студентов, на то, как они рассказывают стихи российских поэтов, поют песни как на русском языке, так и на родном, давая возможность познакомиться с их культурой и традициями. Такие мероприятия способствуют межкультурному обмену и развитию талантов иностранных учащихся НИУ "МЭИ", - отметил ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

В рамках концерта состоялось награждение победителей интерспартакиады по волейболу, баскетболу и футболу. Спартакиада является частью Интерфестиваля НИУ "МЭИ", помимо нее студенты участвуют в выставке культур, кулинарном конкурсе и многих других событиях, происходящих в университете.

Ранее, 26 апреля 2023 года, в НИУ "МЭИ" состоялся финал Олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов, в которой приняли участие 126 студентов из 36 стран, они обучаются в 13 московских вузах. Студенты представляли свои выступления в рамках темы "Студенческая жизнь" и боролись за первые места в трех номинациях: конкурс песни в исполнении соло, конкурс песни в группе, конкурс чтецов.