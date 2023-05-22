Евгений Матушкин принял участие в передаче школьных автобусов и машин скорой помощи

По словам председателя Тамбовской областной Думы, своевременное обновление школьного автопарка и санитарного транспорта повышает доступность и качество образования и получения неотложной медицинской помощи

ТАСС, 22 мая. Учреждения здравоохранения и образования Тамбовской области получили новый автотранспорт - школьные автобусы и машины скорой медицинской помощи. В церемонии передачи ключей приняли участие Глава Тамбовской области Максим Егоров, председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, представители районов региона.

В 2022 году для обновления автопарка образовательных организаций и службы скорой медицинской помощи Тамбовщины из федерального бюджета было выделено более 193 млн рублей. 20 новых школьных автобусов, 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи и 9 передвижных медицинских комплексов уже вышли на свои маршруты.

Стоит отметить, что в настоящее время перевозку более 9 тыс. детей до школ осуществляют 429 школьных автобуса по 507 маршрутам общей протяженностью более 6,3 тыс. км. Новая партия школьных автобусов будет направлена на замену транспорта с годом выпуска более 10 лет, а также поможет снять нагрузку с маршрутов, где осуществляется подвоз большого количества детей. Школьные автобусы поступят в образовательные учреждения городов Котовска и Тамбова, Гавриловского, Жердевского, Знаменского, Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Пичаевского, Сампурского, Тамбовского, Токаревского, Уметского районов. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин подчеркнул, что безопасность детей - превыше всего. «Дети должны добираться до школы в комфортных условиях. Новые полученные автобусы соответствуют всем необходимым требованиям безопасности», - сказал Евгений Матушкин.

Санитарный автопарк службы скорой медицинской помощи региона представлен 193 автомобилями и 19 передвижными медицинскими комплексами, полностью оснащенными необходимым медицинским оборудованием и системой ГЛОНАСС. Новые автомобили поступили в учреждения здравоохранения Мордовского, Мучкапского, Петровского, Пичаевского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, Тамбовского, Токаревского, Уметского районов, в больницы городов Уварова, Кирсанова, Котовска, Жердевки, Моршанска, Рассказова. "Кареты скорой медицинской помощи имеют все необходимое для оказания экстренной помощи пациентам. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты оборудованы дефибрилляторами, кардиографами, аппаратами кислородной поддержки, мини-лабораториями", - отмечает Евгений Матушкин. Стоит сказать, что в 2022 году Тамбовская область получила 55 новых школьных автобусов и 7 автомобилей скорой помощи. По словам Евгения Матушкина, своевременное обновление школьного автопарка и санитарного транспорта повышает доступность и качество образования и получения неотложной медицинской помощи.