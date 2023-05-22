Новосибирский производитель стройматериалов сэкономил 1,8 млн рублей по нацпроекту

Компании удалось почти наполовину снизить незавершенное производство – с 46,6 до 24,7 тонн

ТАСС, 22 мая. Новосибирский производитель сварной сетки ПК "Метаком" сэкономил 1,8 млн рублей благодаря оптимизации расходного материала по национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

"Рабочая группа предприятия и эксперты Регионального центра компетенций АИР НСО оптимизировали расходный материал, находящийся в цехе <…> Благодаря этому сократилось незавершенное производство и компании удалось сэкономить 1,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что был оптимизирован поток производства сварной строительной сетки. Компании удалось почти наполовину снизить незавершенное производство – с 46,6 до 24,7 тонн, а выработка на линии в смену увеличилась на 9% – до 3,3 тыс. тонн.

Для сокращения времени процесса производства была внедрена быстрая переналадка оборудования, наведен порядок в цехе и организованы рабочие места на линии.

ПК "Метаком" – один из крупнейших производителей сварной сетки в Новосибирской области. Компания поставляла продукцию для строительства четвертого моста в Новосибирске, а также для различных строек на Дальнем Востоке.

Нацпроект "Производительность труда" призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.