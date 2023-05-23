На карбоновом полигоне ТюмГУ начали измерять уровень поглощения парниковых газов

В проведении экспериментов принимают участие студенты разных направлений подготовки

ТАСС, 23 мая. На пилотном карбоновом полигоне Тюменского государственного университета (ТюмГУ) на озере Кучак ученые-фитофизиологи проводят эксперименты по измерению уровня поглощения парниковых газов экосистемами.

Как отметили пресс-службе университета, растительность составляет основу функционирования любой экосистемы, поскольку уникальная способность растительных организмов к поглощению углекислого газа обеспечивает существование всех живых организмов на Земле.

Именно скорость поглощения углекислоты листовым пологом растительности определяет и всю поглотительную способность территории, а также может нивелировать последствия антропогенных выбросов парниковых газов, добавили сотрудники ТюмГУ. Карбоновый полигон на озере Кучак отличается большим разнообразием экосистем - от болотных и озерных до лесных и луговых, что делает местоположение полигона уникальным и дает возможность объективно оценить различия в поглотительном потенциале разных экосистем в однородных климато-географических условиях.

При исследовании поглощающего потенциала растений сотрудники лаборатории экологической физиологии растений и экспериментальной фитоэкологии Института X-BIO используют передовые технологии газоанализа, компьютерного анализа изображений, трехмерного структурно-функционального моделирования фотосинтетических органов и тканей.

Технологическим партнером в применении современных информационных технологий для анализа растений выступает компания "СИАМС" (г. Екатеринбург).

"Чрезвычайно важно, что научные исследования Пилотного карбонового полигона поддерживаются генеральным индустриальным партнером - ведущей нефтегазохимической компанией России - СИБУР, для которой зеленая повестка - важнейший приоритет деятельности", - рассказал первый проректор Андрей Толстиков.

Начиная с первого-второго курса в проведении экспериментов принимают участие студенты ТюмГУ, причем комплексный характер научных исследований на карбоновом полигоне привлекает обучающихся разных направлений подготовки - не только биологов и экологов, но и математиков, программистов, географов, химиков, физиков и др.

Студенты работают под руководством опытных научных сотрудников, на практике учатся применять современные методические подходы и новейшее оборудование для экспериментов по измерению поглотительной способности растений.

Реализация работ осуществляется в рамках стратегического проекта "Экосистемы будущего: инжиниринг углерод-секвестирующих био- и экосистем в регенеративном землепользовании" программы развития "Приоритет 2030".