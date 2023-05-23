В Ингушетии провели яровой сев уже на 50% запланированных площадей

Всего под сев поздних яровых культур в республике отвели 37,9 тыс. га

ТАСС, 23 мая. В Ингушетии продолжается активный сезон весенних полевых работ, которые являются важным этапом для развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности региона. Руководитель регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия Магамед Гагиев рассказал Главе республики Махмуду-Али Калиматову о весенней посевной кампании и сообщил, что яровой сев проведен уже на почти 50% запланированных площадей.

"Всего под сев поздних яровых культур, которыми являются кукуруза и подсолнечник, картофель и овощи, в Ингушетии отведена площадь 37,9 тыс. га, а уже засеяно яровыми культурами 17,3 тыс. га. Из общей площади овес занял 4,7 тыс. га, ячмень – 3,3 тыс. га, подсолнечник посадили уже на площади 450 га, а кукурузу – на 6,3 тыс. га. Картофелем засеяно 480 га земель, овощами – 210 га, также нами уже посажены корма и однолетние травы на площади 1,7 тыс. га", - рассказал министр.

Руководитель сельскохозяйственного ведомства рассказал главе региона о мерах, предпринимаемых хозяйствами по усилению охраны сельскохозяйственных объектов, в частности, был затронут вопрос о запрете использования беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Магамед Гагиев сообщил, что в прошедшие выходные в республике завершился очередной цикл сельскохозяйственных ярмарок для населения, которые проводились региональным Минсельхозом совместно с Россельхозцентром. Заключительная ярмарка была проведена в Сунже.

В рамках ее проведения жители Сунжи и населенных пунктов Сунженского района смогли не только приобрести продукты, произведенные местными сельхозтоваропроизводителями, но также и полностью подготовиться к посадке овощей, деревьев и различных растений в своих огородах и садах. На ярмарке был представлен широкий ассортимент семян, саженцев фруктовых и декоративных деревьев, растений, а также все виды средств защиты и ухода за растениями по низким ценам.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что развитие сельского хозяйства является одним из приоритетов Ингушетии, а благодаря усилиям аграриев и поддержке государства, регион продолжает успешно развиваться в этом направлении.

"Я рад, что отрасль сельского хозяйства год от года набирает обороты развития в нашей республике. Аграрии не сбавляют темпов по посадке различных культур и рассчитывают на хороший урожай, а для этого усердно трудятся. Надеюсь, что погодные условия будут их радовать. А проведение регулярных сельскохозяйственных ярмарок не только поможет населению приобрести необходимые продукты по сниженным ценам, но также будет способствовать реализации и развитию наших сельхозтоваропроизводителей", - прокомментировал ход посевной кампании и ярмарочных мероприятий Махмуд-Али Калиматов.

Министр сельского хозяйства региона добавил, что ведомство находится постоянно на связи с аграриями и оказывает необходимую поддержку, поскольку в данный момент закладывается основа будущего урожая.

Также в 2022 году в республике был собран рекордный объем урожая зерновых культур – более 85 тыс. тонн. За АПК в Ингушетии закреплена общая площадь сельхозземель в 122,2 тыс. га, в том числе пашни - более 73,2 тыс. га.