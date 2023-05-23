В Ингушетии просубсидируют ЖКХ для реализации перехода к Единому региональному оператору

Выделенные средства направят на компенсацию потребителям разницы в тарифах на время переходного периода

ТАСС, 23 мая. По поручению Михаила Мишустина из резервного фонда Правительства России Ингушетии, Северной Осетии и Дагестану выделят более 930 млн рублей на поддержку в поэтапной реализации мер по доведению коммунальных тарифов до экономически обоснованного уровня. Эти три региона вошли в пилотный проект по созданию единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ. Выделенные средства направят на компенсацию потребителям разницы в тарифах на время переходного периода. Правительство России планирует продлить указанные меры до 2027 года - на этот счёт также есть поручение Михаила Мишустина. Дополнительное финансирование для компенсации принимаемых тарифных решений будет предусмотрено в федеральном бюджете.

Решение о создании Единого регионального оператора было связано с необходимостью стабилизации экономического состояния коммунальной отрасли в регионах.

На первом этапе реализации этой задачи правительство Ингушетии утвердило Программу устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. И в рамках ее реализации сразу была начата работа по созданию Единого регионального оператора. На сегодняшний день структура частично уже сформирована. Региону было выделено более 79 млн рублей на выполнение работ, необходимых для своевременного выхода на экономически обоснованный коммунальный тариф. За счет этой разовой субсидии сегодня удалось выполнить несколько задач.

В частности, актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения, выполнить кадастровые работы для получения паспортов на объекты в срок до 25 мая 2023 года. Выполнены работы по разработке зон санитарной охраны водозаборов подземных вод хозяйственно-питьевого назначения и многое другое. Кроме того, до конца мая единым оператором будет завершена работа по разработке инвестиционной программы и обоснования тарифной заявки.

Одна из главных задач программы - консолидация имущественного комплекса предприятий ЖКХ. Работа в этом направлении властями республики с начала года ведется активными темпами. На нынешнем этапе завершены работы по инвентаризации и техническому обследованию водохозяйственного комплекса республики, находящегося как на балансе ГУП "ИнгушрегионВодоканал", так и в муниципальных образованиях Республики Ингушетия. Перечень имущества, передаваемого Единому оператору от ГУП "ИнгушрегионВодоканал" сверен и утвержден всеми заинтересованными лицами. До настоящего времени поставщиками водоснабжающих услуг на территории республики являлись находящиеся в состоянии банкротства ГУП "Ингушрегионводоканал" и МУП "Малгобек-Водоканал", а также МУП "Водоканал г. Магас".

"Выражаем благодарность Правительству России за выбор Ингушетии в качестве одного из трех субъектов, включенных в пилотный проект. Мероприятия, предусмотренные республиканской Программой устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, внушают уверенность в том, что мы в ближайшее время сможем обеспечить качественным и бесперебойным водоснабжением жителей республики. Как следствие, ожидаем и увеличения сборов за потребленные жилищно-коммунальные услуги в республике, а также консолидации активов предприятий ЖКХ на территории региона", - прокомментировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов предстоящие перспективы работы республиканской системы ЖКХ в новых условиях.