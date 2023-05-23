Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в Беслане опередила график

Все мероприятия планируется завершить к концу 2024 года

ТАСС, 23 мая. В Беслане продолжается реализация проектов по реконструкции городских инженерных систем. К концу 2024 года здесь полностью обновят сети водоснабжения и водоотведения, а также восстановят общегородскую ливневую канализацию, сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ. Работы ведутся в рамках реализации генплана Беслана.

"Благодаря мерам федеральной поддержки в регионах реализуются социально значимые проекты, направленные на повышение качества жизни россиян. В текущем году продолжается активное развитие инфраструктуры РСО - Алания. В том числе, по линии непрограммной деятельности в регионе на разных этапах строительства находится шесть объектов, среди которых системы водоснабжения и водоотведения города Беслана. Их реконструкция позволит обеспечить надежными коммуникациями более 37 тыс. человек", - сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Для того, чтобы повысить качество и бесперебойную подачу питьевой воды, в городе реконструируют 100 км водопроводных сетей. Как сообщили в министерстве, изношенные трубы заменят новым водоводом, оборудованным необходимой переключающей арматурой и устройствами для спуска воды. Помимо этого, проектом предусмотрено устройство пожарных гидрантов для обеспечения наружного пожаротушения.

Масштабная реконструкция ждет и городскую систему водоотведения: обеспечивать транспортировку сточных вод в полном объеме будут 79 км сетей бытовой канализации, которые проложат до городских очистных сооружений. Избежать подтопления улиц поможет новая ливневая канализация.

"Строительный контроль в ходе реализации проектов по обновлению инженерной инфраструктуры города Беслана обеспечивает ФБУ "РосСтройКонтроль". Работы на объектах стартовали в 2022 году и сейчас идут с опережением графика. Все мероприятия планируется завершить к концу 2024 года. В настоящий момент продолжается укладка трубопроводов и устройство смотровых колодцев. По завершении работ будет выполнено благоустройство территории, в том числе восстановят асфальтовое покрытие", - отметил гендиректор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.