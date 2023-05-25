НИУ "МЭИ" подписал документ о взаимодействии с Ассоциацией женщин в энергетике Кыргызстана

Меморандум будет формировать совместные отраслевые проекты и различные мероприятия научно-образовательного кластера

ТАСС, 25 мая. НИУ "МЭИ" подписал меморандум с Ассоциацией женщин в энергетике Кыргызстана 25 мая 2023 года при содействии Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. НИУ "МЭИ" - базовая организация государств-участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации в сфере электроэнергетики.

Меморандум о намерениях по направлениям взаимодействия между организациями будет формировать совместные отраслевые проекты и различные мероприятия научно-образовательного кластера, развитие научно-образовательного и межкультурного обмена опытом и совместное участие в наиболее значимых международных тематических событиях в энергетической сфере.

В официальной части рабочей встречи ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев, президент Ассоциации женщин в энергетике Кыргызстана Алтынай Абдыкеримова и председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ Тарас Купчиков обсудили актуальные аспекты российско-кыргызского научно-образовательного и инновационного сотрудничества в области электроэнергетики, а также возможные практические шаги активизации взаимодействия.

В рамках встречи Ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев рассказал о многолетнем взаимодействии по подготовке специалистов в сфере энергетики в НИУ "МЭИ" для Кыргызской Республики, которая началась более 20 лет назад и активно продолжается в настоящее время.

"НИУ "МЭИ" активно работает над подготовкой квалифицированных специалистов для Кыргызской Республики. Наши студенты из Киргизии получают высококачественное образование в различных областях, что позволяет им успешно реализовывать свой потенциал и вносить свой вклад в развитие родной страны. Уверен, что наше сотрудничество с Ассоциацией женщин в энергетике Кыргызстана даст достойные перспективы совместной работы и развития карьерных возможностей", - отметил ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

Завершился рабочий визит экскурсией с демонстрацией передовых технологий, которые используются для подготовки студентов в лабораториях Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии, а также структуры современных методик обучения в специализированных лабораториях и классах Института электроэнергетики.

Делегация Ассоциации женщин в энергетике Кыргызстана посетили НИУ "МЭИ" в рамках официального визита в Российскую Федерацию для участия в программе II Евразийского экономического форума с участием глав государств ЕАЭС.