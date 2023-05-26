Предприятия Новосибирской области планируют увеличить производительность на 5%

Производители пищевой промышленности "Сибирский рыбный дом" и "Фабрика Фаворит" вступили в национальный проект "Производительность труда"

ТАСС, 26 мая. Производители рыбной и молочной продукции планируют увеличить производительность труда на 5% за год по нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

"Крупные предприятия пищевой промышленности Новосибирской области - "Сибирский рыбный дом" и производитель молочной и масложировой продукции "Фабрика Фаворит" - вступили в национальный проект "Производительность труда". При помощи инструментов бережливого производства компании рассчитывают увеличить производительность труда минимум на 5% за год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Фабрика Фаворит" - один из крупнейших производителей молочной и масложировой продукции за Уралом, производит свежие и плавленые сыры, натуральное сливочное масло, спреды и маргарин. Продукция поставляется в крупные торговые сети. Директор предприятия Борис Дегтярев рассказал, что компания также планирует устранить потери, снизить затраты и стать более конкурентоспособной.