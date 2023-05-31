В Мурманске продолжается ремонт дворов

В рамках проекта обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров и пешеходных дорожек, заменят системы освещения и устройства дождевой канализации

ТАСС, 31 мая. В Мурманске в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" ведется ремонт дворовых территорий. Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил ход работ на территории домов №№ 45, 47, 49, 51 по улице Карла Маркса.

На этом объекте проектом предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров и пешеходных дорожек общей площадью более 4 тыс. кв. м, замена системы освещения, устройство дождевой канализации. Также во дворе будут установлены урны, скамейки, газонные ограждения, парковочные столбики и ограничители парковки, появятся детская и спортивная площадки.

"Новые игровые комплексы для детей будут установлены не только во дворах. Благодаря поддержке правительства Мурманской области и губернатора Андрея Чибиса, в Мурманске в этом году запланировано устройство еще 36 детских площадок", - отметил Юрий Сердечкин.

Всего в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в областном центре в этом году реконструкция затронет дворовые территории 28 многоквартирных домов.