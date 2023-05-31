Битву за Днепр реконструируют на фестивале под Новосибирском

Мероприятие состоится 11 июня

ТАСС, 31 мая. События боев Сталинградской и Курской битвы, а также форсирование Днепра будут реконструированы на международном военно-историческом фестивале "Сибирский огонь", проводящийся в Новосибирской области с 2012 года и собиравший в разные годы до 50 тыс. человек, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

"Этот год особенный - 80-летие переломных событий Великой отечественной войны: Сталинградской, Курской битвы и форсирования Днепра. Именно вот эти три события найдут отражение в тех сценах, которые будут показаны во время фестиваля. Помимо этого, мы акцентируем свое внимание на первых российских острогах на территории нашего региона - это Умревинский и Чаусский остроги. Соответственно, 320 и 310 лет исполняется со дня основания", - сказала она.

Как уточнил организатор мероприятия Юрий Ермолаев, конкретно реконструкторы планируют показать эпизод форсирования Днепра. На фестивале, который состоится 11 июня, будут представлены 10 эпох, 20 площадок, в том числе площадка детских рыцарских турниров, исторический тир, выставка военной ретротехники и зона изучения исторических танцев. В программе - реконструкции боев военного конфликта в Афганистане, рыцарских турниров и античных сражений. Также планируется пролет авиации. По словам Мануйловой, фестиваль соберет одних из лучших команд любителей военной истории, реконструкторов, коллекционеров ретротехники и всех, кто увлекается историей и готов делиться своими знаниями и мастерством.

Всего в этом году ожидается около 60 тыс. участников из 16 регионов России, а также реконструкторы из Белоруссии и Казахстана. "Мы надеемся, что при взаимодействии с Минрегионполитики будут отдельно приглашены семьи участников СВО", - сказал Ермолаев.

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