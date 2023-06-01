Евгений Матушкин посетил Тамбовский областной специализированный Дом ребенка

Депутаты Тамбовской областной Думы поздравили коллектив учреждения и его подопечных с Днем защиты детей и подарили подарки

ТАСС, 1 июня. В День защиты детей, 1 июня, депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили Тамбовский областной специализированный Дом ребенка. Гости поздравили коллектив учреждения и его подопечных с праздником и подарили подарки - игрушки, манежи, батут, фрукты. Депутаты традиционно навещают по праздникам подшефное учреждение, стараются порадовать проживающих здесь детей, узнают, требуется ли какая-то помощь.

Как отметил Евгений Матушкин, уже 12 лет длится дружба регионального парламента и его подшефного учреждения, сотрудники которого окружают любовью и заботой детей, по воле судьбы оставшихся без родительского тепла. Сейчас в Доме ребенка находятся 22 малыша. Буквально на днях четверо из них обретут семью.

"Очень тепло становится на душе, когда узнаешь, что у еще одного малыша появились мама и папа. В Доме ребенка трудятся необыкновенно чуткие и отзывчивые люди, которые многое делают для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Спасибо вам за это! Поздравляю всех с Днем защиты детей! Очень хочется пожелать, чтобы у каждого ребенка была любящая семья, чтобы детство у всех ребятишек было беззаботным и радостным, чтобы каждый ребенок был здоровым и счастливым. И в наших силах этому всячески помогать и способствовать!" - сказал Евгений Матушкин.

В свою очередь, сотрудники Дома ребенка поблагодарили депутатов за внимание и заботу.