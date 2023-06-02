В Ульяновской области стартовала ежегодная акция "Помоги собраться в школу"

Каждому из участников акции вручат ранцы, наборы канцелярских товаров, обувь, комплекты верхней одежды, школьную и спортивную форму

ТАСС, 2 июня. В первый день июня Губернатор Алексей Русских и Председатель Законодательного Собрания Валерий Малышев вручили школьные принадлежности 27 будущим первоклассникам, среди которых были и дети из Лутугинского района Луганской Народной Республики.

"Эта добрая благотворительная акция по традиции стартует в День защиты детей. В течение лета все желающие - благотворители, общественники, представители правительства и депутаты - помогают ребятишкам из многодетных семей, детям участников специальной военной операции и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, собраться в школу. А в этом году впервые к участникам акции присоединились и ребята из подшефного Лутугинского района Луганской Народной Республики. В целом, мы планируем, что за лето помощь в подготовке к новому учебному году будет оказана примерно 20 тыс. школьников, - сообщил спикер регионального парламента Валерий Малышев.

Каждому из участников акции вручат ранцы, наборы канцелярских товаров, обувь, комплекты верхней одежды, школьную и спортивную форму. Ребята, которые 1 сентября пойдут в первый класс, также получат подарочные наборы первоклассника и книги для внеклассного чтения.

В Ульяновской области принята мера поддержки многодетных семей, на основании которой они могут оформить ежегодную выплату в размере 2 тыс. рублей, заявление принимается через портал государственных и муниципальных услуг. Также родителям будут выдаваться дисконтные карты на товары со скидкой от местных производителей.