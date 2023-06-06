На Балтийском море начались исследования на самой высокой метеорологической мачте в России

Высота мачты составляет 57 м

ТАСС, 6 июня. Исследования ведутся в рамках создания Морского центра климатического и экологического мониторинга в БФУ им. И. Канта. Центр представляет собой комплекс аналитических лабораторий для гидрометеорологических наблюдений на берегу и в открытом море.

Один из стационарных пунктов наблюдений расположен на побережье Балтийского моря в поселке Рыбное (Калининградская область). Здесь находится единственная в России метеорологическая мачта высотой 57 м, позволяющая осуществлять мониторинг состояния атмосферного пограничного слоя в прибрежной зоне.

В мае 2023 года специалисты Балтийского федерального университета им. И. Канта, Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН и Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН) провели первые пуско-наладочные работы на мачте. Комплекс включает в себя метеостанцию DAVIS, датчики для измерения влажности, температуры, структуры атмосферной турбулентности и солнечного излучения (на высотах 50, 30, 10 и 2 м), а также датчики качества воздуха (серия АQT400) для измерения концентрации частиц аэрозоля PM 2.5,10 и атмосферных примесей угарного газа, диоксида азота, оксида серы, сероводорода.

Сейчас научная группа разрабатывает систему непрерывного сбора и обработки данных, получаемых с метеорологической мачты.

"Близость метеорологической мачты к морю и ее высота позволяет получать уникальные для России данные. Это ключевые параметры, которые необходимо учитывать при осуществлении климатического и экологического мониторинга", - подчеркнула директор НОЦ "Геоэкология и морское природопользование", координатор проекта от БФУ им. И. Канта Лейла Баширова.

Исследования ведутся в рамках проекта Минобрнауки РФ по реализации программы развития научно-образовательного центра "Климатический и экологический мониторинг ключевых районов Мирового океана, прибрежных зон и морей России, включая характеристики циркуляции, теплосодержания и потоков парниковых газов и энергии на границе океан-атмосфера". Он создан в рамках консорциума с участием БФУ им. И. Канта. Головной партнер - ИО РАН.