В НИУ "МЭИ" выбрали ректора

Действующий ректор Николай Рогалев набрал 86,8% голосов и был переизбран на новый срок

ТАСС, 8 июня. В Национальном Исследовательском университете "МЭИ" 8 июня ректором НИУ "МЭИ" был избран Николай Рогалев.

Процедура избрания проходила в Большом зале ДК МЭИ на Конференции работников и обучающихся Университета по выборам ректора ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в режиме тайного голосования. Действующий ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев набрал 86,8% голосов и был переизбран на новый срок.

"Все результаты, которые получены НИУ "МЭИ" за последние 10 лет - итог нашей совместной работы. Будущее МЭИ, на мой взгляд, это развитие тех результатов, которые мы вместе с администрацией, преподавательским составом и научными сотрудниками вуза достигли в обеспечении нового динамичного формата взаимодействия в области образования, науки и промышленности, в области развития инновационного потенциала международного признания, которое в целом позволяет обеспечивать нам технологический суверенитет, лидерство в отраслях и энергетическую безопасность России. Благодарю Ивана Щербатова и Сергея Вишнякова за новые предложения по усовершенствованию работы университета. Уверен, что выбранный путь, наиболее рациональный для развития НИУ "МЭИ", - отметил ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

Николай Рогалев - советский и российский ученый-энергетик, доктор технических наук, профессор, ректор НИУ "МЭИ", заведующий кафедрой тепловых электрических станций (ТЭС) НИУ "МЭИ". Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники и в области образования, почетный работник сферы образования РФ. Почетный доктор и профессор национальных университетов Германии, Польши, Монголии, Вьетнама, Киргизии. Член общественного совета при Министерстве энергетики РФ, член Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации.

Председателем конференции единогласно был избран профессор НИУ "МЭИ" Комов Александр Тимофеевич. Комиссией по выборам ректора (протокол № 04/23 от 14.04.2023 г.) были утверждены следующие кандидаты:

Рогалев Николай Дмитриевич, действующий ректор НИУ "МЭИ"

Щербатов Иван Анатольевич, директор института энергоэффективности и водородных технологий НИУ "МЭИ"

Кандидаты на должность ректора представили 389 делегатам свои предвыборные программы.

Участники конференции единогласно постановили: