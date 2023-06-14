Финансирование нацпроекта "Культура" в Ивановской области увеличили более чем в три раза

На объекте завершили основной этап капремонта: починили кровли, входные группы, фасад и цоколь здания, фундамент и отмостки

ТАСС, 14 июня. Финансирование на ремонт 13 Домов культуры в Ивановской области, в рамках национального проекта "Культура", увеличено в 3,5 раза в 2023 году и составляет 325 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Ивановской областной Думы.

"В 2023 году в Ивановской области по национальному проекту "Культура" будет отремонтировано 13 сельских Домов культуры. Федеральное финансирование на эти цели увеличено в 3,5 раза и составит 325 млн рублей", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Культура" реализуется в регионе с 2019 года. За это время общий объем финансирования составил 285 млн рублей. Капитально обновлены 25 сельских домов культуры и пять детских школ искусств, оборудованы шесть модельных библиотек, отметили в пресс-службе.

Председатель Ивановской областной Думы, региональный координатор проекта Марина Дмитриева 13 июня проинспектировала результаты работ в Доме культуры села Исаевское Ильинского муниципального района. На данный момент на объекте завершился основной этап капитального ремонта: выполнили ремонт кровли, входных групп, фасада и цоколя здания, фундаментов и отмостки. Кроме того, в рамках проекта "Местный Дом культуры" приобретено музыкальное оборудование и стулья-секции для зрительного зала.

Также проводятся ремонтные работы внутренних помещений и зрительного зала в Доме культуры села Чернореченский Ивановского района. Готовность объекта составляет порядка 70%, реконструкцию планируется завершить до конца лета. На модернизацию дома культуры из федерального и областного бюджетов выделено 10,7 млн рублей.

"Масштабные работы проводятся в Писцовском Доме культуры. Местный ДК - один из старейших в регионе, капитального ремонта здесь не было с 1983 года. В этом году здесь планируется заменить кровлю, фасад, зрительный зал, кабинеты, системы электроснабжения, отопления", - рассказала Дмитриева, ее слова цитирует пресс-служба. Она также добавила, что ремонтные работы планируется завершить в сентябре, на них предусмотрено 25 млн рублей.