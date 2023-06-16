ДГТУ переформатирует технические факультеты под модель передовых инженерных школ

Университет планирует с третьего года обучения закреплять за группами студентов задачи, соответствующие стратегии компании "Ростсельмаш"

ТАСС, 16 июня. Ректор Донского государственного технического университета 15 июня выступил на панельной дискуссии "Сотрудничество ПИШ и индустрии: новые продукты и технологии", организованной в рамках Петербургского международного экономического форума. Бесарион Месхи рассказал об опыте внедрения образовательной модели ПИШ в систему подготовки инженеров нового формата.

В ходе встречи представители предприятий индустриального сектора и вузов - участников федерального проекта "Передовые инженерные школы" обсудили с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым проблемы и приоритетные направления в развитии инженерной подготовки в стране.

"В процессе реализации проекта мы столкнулись с такими трудностями, как отсутствие эффективных методик обучения, недостаток материальной базы, а главное, дефицит квалифицированных и опытных кадров, знакомых с передовыми технологиями ведущих предприятий и способных обучать с применением современных подходов, - рассказал Месхи. "Не каждый преподаватель готов ломать стереотипную модель обучения, не все студенты способны освоить тот пласт глубокого инженерного знания, который дает Институт перспективного машиностроения "Ростсельмаш". Тем не менее, вместе с нашим индустриальным партнером мы разрабатываем и внедряем принципиально новые стратегии и подходы в обучении инженеров, решаем проблему дефицита кадров", - добавил он.

Ректор ДГТУ выразил готовность переформатировать и другие факультеты вуза технической направленности под образовательную платформу передовой инженерной школы.

Своими предложениями по развитию взаимодействия в вопросе подготовки инженеров нового типа поделились также представители компании "Ростсельмаш".

"Мы планируем построить образовательный трек таким образом, что уже начиная с третьего года обучения за группами студентов будут закрепляться конкретные задачи, соответствующие реальной стратегии компании "Ростсельмаш". Таким способом мы надеемся максимально сократить сроки обучения и интегрирования будущих кадров в производственные процессы компании", - рассказал директор по персоналу компании Ростсельмаш Денис Радионов.

Подводя итоги встречи, Фальков отметил, что хотя и не пришло время говорить об успешности и действенности федерального проекта "Передовые инженерные школы", но очевидно, что вузы-участники держатся правильного курса в развитии отечественного инженерного образования.