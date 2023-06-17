ВЭБ.РФ: проект "Завидово" развивается, от заемщика ожидают полного выполнения обязательств

Старший банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин отметил, что условия финансирования в настоящее время не требуют реструктуризации

ТАСС, 17 июня. Проект "Завидово" развивается, корпорация ожидает полного выполнения обязательств заемщика. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил старший банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин.

Он добавил, что "условия финансирования в настоящее время не требуют реструктуризаци, заемщик выполняет все обязательства".

"Курортный комплекс Radisson Resort Zavidovo, включающий гостиницу и апарт-отель, пользуется большим спросом у туристов. Успех проекта возрос в связи развитием внутреннего туризма", - подчеркнул Перин.

Как ранее заявлял ВЭБ.РФ, "стратегия развития актива - в проработке. В настоящее время продажа актива инвестору не планируется".

Также Перин напомнил, что при финансовой поддержке ВЭБ.РФ продолжается развитие курорта в Тверской области, в Завидово идет строительство нового всесезонного комплекса для оздоровительного, спортивного и событийного туризма.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Новый комплекс в Завидово - уникальный туристический объект, видим в нем большой потенциал в контексте развития отрасли, даст толчок развитию туризма в регионе", - указал Перин.

"Проект реализуется с привлечением льготного кредитования в рамках программы по поддержке строительства и реконструкции отелей", - уточнил старший банкир ВЭБ.РФ.