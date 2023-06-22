Сергей Меняйло провел заседание комиссии по ЧС

На заседании глава РСО - Алания поручил руководству администраций представить окончательные цифры по количеству пострадавших граждан и домовладений

ТАСС, 22 июня. Глава РСО - Алания Сергей Меняйло провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили вопросы ликвидации последствий стихии в зонах подтопления во Владикавказе и Пригородном районе.

Первый заместитель главы АМС Владикавказа Зураб Дзоблаев сообщил, что из 45 многоквартирных домов, подвалы которых были подтоплены в результате непогоды, в 40 уже откачали воду. Продолжаются работы по расчистке дорог и дворовых территорий на Магкаева, Шмулевича и прилегающих к ним улицах.

В поселке Южный, наиболее пострадавшем от удара стихии, над ликвидацией последствий стихии работают 30 единиц техники и более 100 человек.

Оценочные комиссии завершают обследование частных домовладений во Владикавказе и Пригородном районе.

Сергей Меняйло поручил руководству администраций к завтрашнему дню представить окончательные цифры по количеству пострадавших граждан и домовладений. На основании полученных данных Министерству финансов Северной Осетии предстоит рассчитать общую сумму необходимых средств и направить их в муниципалитеты, а местные органы власти доведут их адресно до каждого пострадавшего.

"Мы должны оказать материальную помощь людям, которые фактически пострадали. Сегодня в очередной раз побывал в Южном, проверил, как организована работа. Зашел в один из пострадавших домов: у людей была кухня и ванная, теперь их нет. И таких случаев много. Завтра необходимо получить точные цифры по пострадавшим, определить порядок выплат и в пятницу, субботу и воскресенье довести их до жителей подтопленных зон!" - поручил Глава Северной Осетии.

Ранее Сергей Меняйло принял решение о единовременной денежной компенсации в размере 10 тыс. рублей каждому гражданину, фактически проживающему в домовладениях, пострадавших от удара стихии, и от 50 до 100 тыс. рублей дополнительно - для жителей наиболее пострадавших домовладений, частично или полностью утративших в результате стихийного бедствия имущество первой необходимости.

Кроме того, перед органами республиканской власти стоит задача восстановить дорожную и инженерную инфраструктуру. Глава республики поручил ответственным ведомствам комплексно подойти к решению проблем.

"Так как в Южном мы будем восстанавливать дорожное покрытие, то прежде необходимо заменить нуждающиеся в обновлении коммунальные сети. Поэтому нужно спланировать эти работы", - подчеркнул Сергей Меняйло.

Также прозвучало поручение в адрес Министерства природных ресурсов и экологии РСО - Алания изучить вопрос с профильными специалистами и представить инженерно-техническое решение проблемы скапливания воды в районе поселка Южный.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации местного уровня был введен во Владикавказе и Пригородном районе республики с 18 июня после неблагоприятных погодных явлений в виде грозы, сильного дождя и града.