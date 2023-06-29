Завершилась весенняя сессия Ивановской областной Думы

Спикер регионального парламента Марина Дмитриева поблагодарила коллег за плодотворную и конструктивную работу по формированию законодательства

ТАСС, 29 июня. Депутаты Ивановской областной Думы 29 июня завершили весеннюю сессию и провели последнее в этом созыве плановое пленарное заседание. Подводя итог совместной деятельности, спикер регионального парламента Марина Дмитриева поблагодарила коллег за плодотворную и конструктивную работу по формированию законодательства.

"Часто нам приходилось принимать решения в непростых условиях. Очень ценю вашу поддержку в трудные минуты!", - сказала Марина Дмитриева. По ее словам, реалии времени требовали от регионального парламента создания законодательной базы, отвечающей новым вызовам, а от депутатов - интенсивной, динамичной, слаженной работы.

Марина Дмитриева отметила, что в работе каждого созыва имеются свои особенности. Так, с 2018 года в стране началась реализация национальных проектов, поставивших новые цели перед регионами, потребовавших внимания и региональных депутатов.

В 2020 году были внесены поправки в Конституцию Российской Федерации, а Ивановская областная Дума седьмого созыва с учетом принятых поправок внесла изменения в Устав Ивановской области.

Думе седьмого созыва пришлось работать в условиях ковидных ограничений. "В период пандемии Ивановская областная Дума не прекращала свою работу. Мы одни из первых в России перешли на работу в дистанционном формате, разработали специальный регламент, который стал основой деятельности других региональных парламентов", - рассказала Марина Дмитриева.

Специальная военная операция также повлияла на деятельность всех государственных органов, и региональные власти, отвечая на вызовы, меняли планы, расставляли новые приоритеты.

За пятилетний срок деятельности Ивановской областной Думой седьмого созыва было проведено 75 пленарных заседаний, принято более 450 законов. Большинство из них касалось бюджетной политики, социальной сферы, работы жилищно-коммунального хозяйства. Пристальная работа велась с обращениями граждан. Депутаты рассмотрели более 11 тыс. обращений, 92% из них решены положительно.

Работа этого созыва, по словам Марины Дмитриевой, отличалась активным взаимодействием с парламентами других субъектов Российской Федерации, Государственной Думой и Советом Федерации. Ивановской областной Думой подготовлено без малого 2 тыс. экспертных заключений по проектам федеральных законов. "Выступая на различных площадках Совета законодателей, Президиума Совета законодателей, комиссии Совета законодателей РФ по вопросам социальной политики, комиссии по образованию, мы внесли ряд предложений, которые были учтены при формировании федерального законодательства", - отметила Марина Дмитриева.

Тем не менее, по словам Марины Дмитриевой, работа Думы в целом и депутатов в своих округах не прекращается. "Есть вопросы, которые остались нерешенными. Думаю, что над ними будет уже работать парламент нового созыва", - заключила Марина Дмитриева.