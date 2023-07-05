В НИУ "МЭИ" открылся Музей ГОЭЛРО

Музей представляет собой воссозданный кабинет одного из создателей плана ГОЭЛРО, учёного-энергетика, академика и вице-президента АН СССР Глеба Кржижановского

ТАСС, 5 июля. В здании главного учебного корпуса НИУ "МЭИ" 4 июля 2023 года состоялась торжественная церемония открытия музея ГОЭЛРО.

Музей ГОЭРЛО представляет собой воссозданный кабинет одного из создателей плана ГОЭЛРО, учёного-энергетика, академика и вице-президента АН СССР Глеба Кржижановского. Стены, элементы интерьера и настоящая мебель из кабинета Г.Б. Кржижановского 20-х годов XX века были сохранены и переданы НИУ "МЭИ" Акционерным обществом "ЭНИН".

В церемонии открытия приняли участие ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев и директор АО "ЭНИН" Кирилл Лунин.

В своем торжественном слове Рогалев подчеркнул, что музей даст возможность познакомиться с двумя выдающимися учеными - Глебом Кржижановским, который совершал открытия мирового уровня, закладывал фундамент новейших научных направлений и Карлом Кругом - учёным-электротехником, основателем Московского энергетического института.

"НИУ "МЭИ" - один из ведущих университетов в области энергетики и прямой наследник той эпохи, дух которой мы стремимся сохранить. Основатель нашего института работал с Кржижановским над планом ГОЭЛРО. Эта аудитория - символ бессмертия его вклада. Это дань уважения нашим истокам. Я уверен, что музей будет вдохновлять будущие поколения на великие достижения. Здесь, студенты МЭИ смогут прикоснуться к истории, ощутить дух тех времен и понять, как их будущее связано с прошлым. Это место, где история энергетики оживает", - отметил Рогалев.

Музей будет открыт для гостей университета, сотрудников МЭИ, студентов и преподавателей.

В 1920 году был разработан план ГОЭЛРО - государственный план электрификации Советской России. Комиссию по разработке плана возглавлял выдающимся ученый-энергетик, основатель ЭНИН, академик АН СССР, председатель комиссии по электрификации России Кржижановский Г.М. (1872-1959). Активным участником Комиссии был Карл Адольфович Круг, впоследствии ставший основателем Московского энергетического института. Их работа заложила основы для создания университета, поскольку страна нуждалась в большом количестве инженерно-технических специалистов в области энергетики.