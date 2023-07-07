Работу предприятий ОПК обсудили на совещании в Карачаево-Черкесии

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка отметил, что из-за санкций предприятия столкнулись с повышением стоимости и ограничением поставок сырья, запчастей и комплектующих

ТАСС, 7 июля. Совещание, посвященное ОПК Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), состоялось в пятницу в Черкесске, в обсуждении приняли участие полпред президента в СКФО Юрий Чайка, глава КЧР Рашид Темрезов, ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов. Об этом сообщила пресс-служба СКФУ.

"В Черкесске 7 июня состоялось совещание, посвященное работе предприятий ОПК Карачаево-Черкесской Республики. В совещании приняли участие представители органов власти, руководители промышленных предприятий республики. В повестке встречи стояли вопросы роста производственных мощностей и обеспеченность кадрами предприятий республики", - говорится в сообщении.

Как отметил Чайка, из-за санкций предприятия столкнулись с повышением стоимости и ограничением поставок сырья, запчастей и комплектующих. Полпред добавил, что в СКФО действует созданная его распоряжением рабочая группа, обеспечивающая координацию деятельности органов государственной власти по вопросам ОПК. По его словам, в КЧР предприятия ОПК показали положительную динамику по объему производства продукции.

Темрезов отметил, что предприятия КЧР откликнулись на запросы, связанные с СВО. "Хочу отметить, что в период мобилизации немало предприятий в республике перепрофилировали свое производство и занимались изготовлением товаров для нужд военных, обеспечивая своей продукцией не только военнослужащих, призванных из Карачаево-Черкессии, но и в сжатые сроки выполняли все заказы Министерства обороны. При этом многие предприятия делали это бесплатно, чтобы поддержать своих земляков", – цитирует Темрезова пресс-служба.

Тему кадровой обеспеченности предприятий затронул ректор СКФУ. Как отмечают в пресс-службе, этот университет является координатором подготовки специалистов для оборонных предприятий в СКФО. Также Беспалов является председателем Совета Консорциума вузов СКФО, важность работы которого ректор подчеркнул в своем выступлении, его слова приводит пресс-служба.

"Текущая ситуация требует наращивания кадрового потенциала для предприятий ОПК, при этом востребованы и высококвалифицированные специалисты, и кадры рабочих профессий. Планируем в партнерстве с университетами-участниками Консорциума вузов Северного Кавказа организовать необходимый цикл мероприятий для решения этой задачи. Конечно же, в данном контексте важна активизация взаимодействия предприятий ОПК и образовательных учреждений, а также поддержка региона", - сказал он, отметив важность целевой подготовки кадров под потребности предприятий-заказчиков.