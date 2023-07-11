11 июля, 12:18
Новости регионов

В Новосибирске пройдет пресс-конференция о нацпроекте "Безопасные и качественные дороги"

Спикер расскажет о темпах реализации работ и об объеме средств, выделенных на строительство, реконструкцию и ремонт дорожного покрытия в регионе

ТАСС, 11 июля. В пресс-центре ТАСС в Новосибирске состоится пресс-конференция о ходе дорожных работ в Новосибирской области в текущем сезоне.

Спикером пресс-конференции выступит министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, который расскажет о темпах реализации запланированных работ на наиболее крупных дорожных объектах, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и об объеме средств, выделенных на строительство, реконструкцию и ремонт дорожного покрытия в регионе.

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