Индийский Университет имени Джавахарлала Неру стал партнером Иркутского госуниверситета

В рамках договора планируется академический обмен студентами и преподавателями, совместная научно-исследовательская деятельность

ТАСС, 12 июля. Иркутский государственный университет (ИГУ) заключил договор о партнерстве с Университетом им. Джавахарлала Неру (Нью-Дели, Индия). Об этом сообщила во вторник пресс-служба ИГУ.

"Иркутский государственный университет продолжает развивать международное сотрудничество. Новым партнером вуза стал университет имени Джавахарлала Неру (Нью-Дели, Индия). В рамках договора планируется академический обмен студентами и преподавателями, совместная научно-исследовательская деятельность, реализация краткосрочных академических программ, культурных программ, совместное участие в научных проектах, грантовых программах", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что основанный в 1969 году Университет имени Джавахарлала Неру является государственным вузом и одним из лучших университетов Индии. Университет включался в топ-20 вузов мира. Наиболее приоритетные направления работы университета связаны с искусством, менеджментом, гуманитарными и социальными науками. В университете действует Центр русских исследований - один из старейших и крупных подобных научных и образовательных центров в Азии, говорится в сообщении.

"Восточный поворот в международной деятельности, который активно реализуется Минобрнауки РФ в последний год, для Иркутского государственного университета - сложившееся и очень устойчивое направление работы. Однако и для нас партнерство с Индией - новое и чрезвычайно важное направление. Если ранее контакты с индийскими коллегами шли только на уровне отдельных проектов, то заключение договора с Университетом имени Джавахарлала Неру станет первым шагом на пути институционализации такого сотрудничества", - цитирует пресс-служба проректора ИГУ по научной работе и международной деятельности Константина Григоричева.

По информации пресс-службы, сотрудничество Иркутского государственного университета и Университета имени Джавахарлала Неру началось с совместной конференции, прошедшей в ноябре 2022 года на площадке индийского вуза. Темой конференции стала "Филология в современном мире: взгляд из России и Индии", организатором от ИГУ выступил Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. В ближайшее время вузы планируют еще одну междисциплинарную конференцию - "Текст и дискурс: проблемы анализа, интерпретации, перевода", она пройдет в ИГУ в сентябре 2023 года, говорится в сообщении.

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