На Международном научном семинаре на Байкале обсудят надежность больших систем энергетики

Тематика заседаний семинара охватывает широкий круг проблем анализа и синтеза надежности систем энергетики в нормальных условиях и в экстремальных ситуациях

ТАСС, 13 июля. В период с 10 по 15 июля 2023 года на острове Ольхон, крупнейшем острове озера Байкал, проходит 95-й Международный научный семинар имени Ю.Н. Руденко "Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики", организованный ИСЭМ СО РАН при поддержке НИУ "МЭИ".

С приветственным словом к участникам встречи обратился ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев. "Исследования надежности больших систем энергетики играют ключевую роль в обеспечении безопасности и экономической эффективности энергетической инфраструктуры. Они помогают выявить уязвимости, разработать меры предотвращения и обновления энергосистем, а также оптимизировать производство и распределение энергии для удовлетворения растущих потребностей общества. В сегодняшних условиях, когда мир сильно меняется, вопросы надежности систем энергетики важны как никогда. Каждая сильная страна понимает, что необходимо развивать энергетику по-своему с учетом внутренних условий и внешнего воздействия. Те вопросы и проблемы, которые обсуждаются на конференции, по сути определяют, какая у нас будет энергетика в будущем", - отметил Николай Рогалев.

Тематика заседаний семинара охватывает широкий круг проблем анализа и синтеза надежности систем энергетики в нормальных условиях и в экстремальных ситуациях, обусловленных различными факторами. Особое внимание при ее формировании уделяется методическим аспектам исследований надежности, имеющим межотраслевое значение и опирающимся на наличие общих свойств различных систем энергетики. Большое значение придается также рассмотрению подходов, математических моделей и программных средств решения практических задач обеспечения надежности, поиску и разработке современных методов, основанных на использовании новых информационных технологий.

Семинар учрежден Институтом систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН, проводится ежегодно с 1973 года и является одним из старейших научных мероприятий в России по энергетической направленности. Во встрече принимают участие ученые из России, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, руководители энергетических компаний, ректоры отраслевых университетов, сотрудники научно-исследовательских и проектных организаций. Всего на семинаре прозвучит 80 докладов по направлениям, охватывающим наиболее актуальные проблемы и задачи современных систем энергетики с упором на отечественную практику управления.

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