На пресс-конференции расскажут о ходе сельскохозяйственных работ в регионах Сибири

Спикерами выступят заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко и министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа

ТАСС, 17 июля. В пресс-центре ТАСС в Новосибирске состоится пресс-конференция о промежуточных итогах сельскохозяйственного сезона в регионах Сибири.

Спикерами пресс-конференции выступят заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко и министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа (по видеосвязи), которые расскажут о влиянии аномальной жаркой погоды на посевы, о предпринимаемых мерах для сохранения урожая и о прогнозе развития данной ситуации.