Поставщик овощей в Новосибирской области планирует нарастить производство по нацпроекту

На предприятии, в частности, намерены сократить сроки мойки и фасовки продукции, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов

ТАСС, 17 июля. Крупный поставщик овощей из Новосибирской области компания "Дары Ордынска" планирует увеличить объемы производства за счет оптимизации в рамках национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области в пятницу.

"Чтобы повысить производительность труда [по нацпроекту], на предприятии планируется сократить сроки мойки и фасовки продукции, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов, оптимизировать загрузку складов, грамотно организовать рабочее пространство", - говорится в сообщении АИР.

В ближайшие полгода в хозяйстве проведут анализ технологического процесса от закупки семян и удобрений до реализации готовой продукции. Оптимизировать процессы на предприятии начнут с сортировки и упаковки овощей.

По словам директора предприятия Шакира Сулейманова, уже готовится инфраструктура для дополнительных объемов продукции, в планах выход на международный рынок. Рост производительности приведет также к повышению зарплаты работников.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Новосибирской области в проект вошли уже 99 компаний, планируется, что к концу 2024 года их станет 150.