Эксперты: стимулирование инициатив от граждан - важный шаг к благоустройству Приморья

Ежегодно в регионе количество заявок на реализацию проектов по благоустройству и объемы их финансирования увеличиваются

ТАСС, 20 июля. Стимулирование гражданских инициатив, в том числе в рамках системы территориального общественного самоуправления, становится одним из важных шагов к благоустройству Приморья. Такое мнение высказали в четверг ТАСС опрошенные эксперты.

Среди основных преимуществ именно территориального общественного самоуправления они назвали личную причастность жителей, а также интерес к развитию региона. Именно потому, как констатируют специалисты, ежегодно количество заявок на реализацию тех или иных проектов, а также объемы их финансирования увеличивается.

Благоустройство общественных и придомовых пространств

Как пояснили ТАСС в краевой администрации, сейчас в регионе действует целый ряд программ и проектов, направленных на благоустройство общественных и придомовых пространств. Это и губернаторская программа "1000 дворов", и федеральная программа "1000 дворов Дальнего Востока", и проекты в рамках самоуправления. "За последние пять лет по всем программам было благоустроено около 4 тыс. дворов и общественных территорий", - заметили в администрации. Кроме того, только в текущем году победителями специального конкурса грантов признаны 319 проектов от самоуправления, причем 178 из них касались городов, 72 - муниципальных округов и еще 69 - городских и сельских поселений. "Это социальные проекты по улучшению качества воды, благоустройству придомовых территорий, созданию площадок для выгула домашних питомцев, установке детских и спортплощадок", - заметили в администрации региона. По словам председателя совета ассоциации "Альянс строителей Приморья" Сергея Федоренко, развитие общественного самоуправления важно для благоустройства региона. "Особенно ценно то, что решается давняя проблема властей - что делать, чтоб люди были довольны? Ведь много было проектов. И лавочки, и фигурки животных, и памятники, и проекты благоустройства. […] Через ТОСы власть выделяет деньги, а виды и объемы работ определяют сами жители - будущие пользователи, которые получают именно то, что им нужно", - рассказал эксперт.

Он напомнил, что ранее губернатор региона Олег Кожемяко увеличил в два раза бюджет краевого конкурса грантов для общественного самоуправления и инициативных групп граждан - он достиг 280 млн рублей. "Видя рост заявок, который пошел, мы понимали, что оставить кого-то за бортом невозможно. […] Практически все заявки одобрены. Финансирование предоставим", - заявил Кожемяко в рамках второго форума общественников по благоустройству и территориальному самоуправлению "Живем в Приморье. Решаем вместе".

Результаты работы

По результатам конкурса прошлого года 97 проектов признаны победителями и стали получателями иного межбюджетного трансферта в форме гранта. Общая сумма доведенных денежных средств из краевого бюджета на реализацию проектов составила более 66 млн рублей. Как отметила в беседе с ТАСС председатель ассоциации "Команда ТОС" города Владивостока, председатель ТОС "Военное шоссе" Анна Колемагина, благодаря самоуправлению появились новые возможности улучшения жизни, а именно комфортности проживания граждан в границах своей территории. Прежде всего, это касается придомовых и внутриквартальных территорий.

В частности, одной из значимых инициатив в рамках смотра стал проект Новопокровского сельского поселения "Уличная библиотека. Книжный дворик. Испокон века книга растит Человека". Он предусматривает благоустройство неиспользуемой территории возле библиотеки, которая находится в центре села. Здесь должны появиться книжные шкафы и скамейки в тени деревьев, чтобы повышение комфорта способствовало стимулированию интереса к чтению. В пресс-службе администрации Владивостока, в свою очередь, пояснили, что что на текущий год в рамках мероприятий муниципальной программы запланировано благоустройство пяти общественных территорий, ставших победителями голосования в 2022 году, среди них парк на сопке Орлиное гнездо и парк отдыха в Снеговой пади.

Впрочем, проведение подобного конкурса планируется и в будущем году, общая сумма на предоставление грантов будет составлять примерно 250 млн рублей. По мнению экспертов, этих средств хватит на развитие 150 территорий. Также отмечено, что по программе "1000 дворов" ежегодно облагораживается более 100 общественных пространств.